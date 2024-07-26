В МЧС назвали предварительную причину пожара в доме в Ульяновске

По предварительной информации, причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где погибли три человека, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в пятницу, 26 июля.

«По предварительной информации, причина пожара — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — сказано в сообщении.

К настоящему моменту возгорание полностью потушено.

Всего из горевшего дома, по информации МЧС, были эвакуированы 87 жильцов, среди них 12 несовершеннолетних. Спасены более 25 человек. Погибли две женщины и ребенок, еще три человека были госпитализированы с ожогами в больницу, их состояние здоровья неизвестно.

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде возникло сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в гостинице «Волга» в городе организован пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают специалисты соцзащиты.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области назвали предварительной причиной пожара хлопок в одной из квартир. Там добавили, что огонь уничтожил имущество жильцов. Погибшим ребенком оказался мальчик. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Площадь горения составила 200 кв. м.