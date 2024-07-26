Остановка транзита российской нефти через Украину в Венгрию не могла произойти без согласия Евросоюза (ЕС), Киев и Брюссель предприняли согласованные действия. Об этом 26 июля «Известиям» заявил руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Энре Шимо.

«Остановка поставок российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» не могла произойти без согласия Европейского союза. Брюссель и Киев предприняли согласованные действия», — сказал он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, задумал это как ответ на тот факт, что венгерское правительство наложило вето на последнюю финансовую и военную помощь ЕС Киеву. Европейское объединение одобрило прекращение поставок нефти, поскольку ожидает, что Будапешт уступит и снимет запрет, предположил Шимо.

Также эксперт назвал согласованные действия Украины и ЕС попыткой дестабилизировать Венгрию.

«Повышая цены или вызывая дефицит, они хотят вызвать недовольство среди людей и настроить общество против правительства [венгерского премьер-министра] Виктора Орбана. Они хотят добиться того, чтобы Венгрия не проводила политику мира, а выступила против России», — сообщил он.

Шимо отметил, что политика Будапешта не является независимой от курса ЕС и НАТО, но представляет западное течение, выступающее за мир. По его словам, Венгрия пытается найти выход из военной ловушки Запада и защитить национальные интересы.

«Двойственность, характерная для политики венгерского правительства, проистекает, среди прочего, из вышеупомянутых экономических ограничений», — признался эксперт.

Он уточнил, что венгерское правительство всё же может уступить и снять вето на помощь ЕС Украине, так как Будапешту нелегко отстаивать свои интересы на международной арене.

При этом Шимо указал на то, что для Венгрии важны отношения России и Китая, так как они стремятся заменить мировой порядок конфронтации порядком сотрудничества. Страны предлагают альтернативу односторонним обязательствам Будапешта перед Западом, добавил он.

19 июля Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. В тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения.

Позднее, 22 июля, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией (ЕК) в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Сийярто также отметил 23 июля, что страна не одобрит выделение €6,5 млрд из Фонда мира странам ЕС на оружие Киеву, пока тот не решит вопрос с транзитом российской нефти.

Кроме того, 24 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти «Лукойла». Он подчеркнул, что такой шаг может навредить коммерческим и снабженческим отношениям Киева и Братиславы.

25 июля представитель ЕК Олоф Джилл рассказал, что комиссия продолжает изучать факты, которые связаны с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Он добавил, что ЕК примет решение по ситуации.

Срок действия соглашения о транзите российской нефти в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.