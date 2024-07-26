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Небензя указал на эскалацию конфликтов в мире из-за поставок оружия США

Небензя: вместо гумпомощи США тратят миллиарды долларов на поставку оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если бы Соединенные Штаты тратили деньги на гуманитарную помощь, а не на поставку вооружения для конфликтов, то мир был бы другим. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Миллиарды долларов на оружие Израилю, в том числе $6,5 млрд после 7 октября 2023 года и десятки миллиардов долларов Украине на оружие, от которого гибнут тысячи палестинцев и украинцев. Вот реальный вклад Вашингтона», — приводит его слова пресс-служба постоянного представительства России при организации.

Дипломат напомнил, что Россия оказывает Палестине гумпомощь по государственной и общественной линии, а также через всемирную продовольственную программу. Небензя посоветовал США заплатить взнос в ООН и перестать «провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия организации».

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Ранее, 25 июля, газета Politico сообщила, что Израиль в частном порядке оказывает давление на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы ускорить поставку большего количества оружия. По данным издания, израильские представители передали список вооружений членам конгресса в среду после выступления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, так как Тель-Авив нуждается в оружии для пополнения своих запасов, заявил информатор.

В ходе выступления в конгрессе 24 июля Нетаньяху заявил, что предлагает США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан во время Второй мировой войны с целью объединения усилий для коллективной обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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