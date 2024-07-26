Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире

Причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, предварительно, стал хлопок в одной из квартир. Об этом 26 июля сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

«Предварительно установлено, что 26 июля 2024 года около 19:30 (местное время, 18:30 мск. — Ред.) в результате хлопка в одной из квартир дома по ул. Корунковой Засвияжского района г. Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Там добавили, что огонь уничтожил имущество жильцов. Сейчас открытое горение ликвидировано, но задымление сохраняется. На месте пожара работают следователи и криминалисты, они проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут выяснить причины случившегося.

Региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст.109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде возникло сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в гостинице «Волга» в городе организован пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают специалисты соцзащиты.