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Врач рассказала о правильном питании в жару

Врач Малиновская: в жару фрукты и овощи обеспечат организм влагой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В жаркие дни не стоит переходить исключительно на воду, это может привести к обезвоживанию организма. Лучше сосредоточиться на продуктах, богатых влагой, таких как фрукты, ягоды и овощи. Они обеспечат организм влагой и необходимыми витаминами, микроэлементами. Об этом руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала в пятницу, 26 июля.

Специалист отметила, что оценить свой витаминный статус можно с помощью комплексного анализа крови на витамины.

«Идея охладиться с помощью мороженого вполне объяснима. Однако это лакомство дает лишь кратковременное облегчение, ведь за ним последует переваривание, сопровождающееся выделением тепла. Это тепло внесет свой вклад в общий перегрев», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

Она добавила, что если постоянно есть или пить холодное, организм может переохладиться. Система терморегуляции поднимет температуру тела, от чего станет еще жарче. Избыток холодных продуктов в жару только навредит, предупредила Малиновская.

В жару рекомендуется убрать из рациона тяжелую пищу, которая долго переваривается, алкоголь и энергетические напитки.

Лучшая стратегия, которая поможет пережить летнюю жару, — пить много жидкости, есть небольшими порциями и отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, заключила эксперт.

В свою очередь, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жаркой погоды, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в тот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве в предстоящие выходные — 27 и 28 июля — будет довольно тепло, однако местами возможны грозовые дожди, сообщается на сайте kp.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля. По его словам, с понедельника, 29 июля, температура резко понизится, и во вторник — среду может составить до +17...+22 градусов, пишет «Москва 24».

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