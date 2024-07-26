С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП

Обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова 26 июля доставили на место происшествия для проведения следственных действий. В распоряжении «Известий» есть соответствующие видеокадры.

В частности, Серебряков показал правоохранителям, как устанавливал бомбу под автомобиль.

Ранее в этот день в Следственном комитете России сообщили, что задержанный в Турции Серебряков планировал отправиться оттуда на Украину. Он признался, что прибыл в Турцию, чтобы скрыться от правосудия, а расходы при подготовке преступления ему оплачивали кураторы.

В ФСБ России также рассказали, что подозреваемый сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве 24 июля. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было выяснено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине. Пострадавший оказался военнослужащим, а взрывное устройство находилось под водительским сиденьем.

29-летнего Серебрякова задержали в Турции 24 июля и затем экстрадировали в Россию. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ) и незаконном сбыте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).