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Обвиняемый в подрыве авто Серебряков планировал отправиться из Турции на Украину

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Фото: СК РФ
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Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков планировал отправиться из Турции на Украину. Об этом 26 июля сообщили в Следственном комитете РФ.

В ходе допроса подозреваемый признался, что изначально прибыл в Турцию, чтобы скрыться от правосудия. Он указал, что расходы при подготовке преступления ему оплачивали кураторы.

В ведомстве отметили, что фигурант после допроса будет отправлен в следственный изолятор.

«В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. Ему предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, <…> он будет помещен под стражу», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Зарядная акция: кто подорвал автомобиль на севере Москвы
Подозреваемого задержали в Турции, куда он сбежал сразу после взрыва

Ранее в этот день подозреваемый признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как уточнили в ФСБ России, Серебряков рассказал, что за устранение российского военного ему обещали паспорт гражданина Украины, а также от $10 тыс. до $20 тыс. вознаграждения.

Инцидент произошел 24 июля в Москве. Внедорожник взорвался на парковке, в результате пострадали мужчина, которому оторвало конечности, и женщина, сидевшая рядом. Установлено, что причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, установленного в машине.

29-летнего Серебрякова задержали 24 июля в Турции и затем экстрадировали в Россию. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ч.3. ст.30, ч.2. ст. 105 УК РФ) и незаконном сбыте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.1 ст.222.1 УК РФ). Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Серебрякова.

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