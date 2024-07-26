Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом 26 июля сообщили в ФСБ России.

«Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023-го инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ», — рассказал он силовикам.

Далее, по словам Серебрякова, он поддерживал связь с названным мужчиной в соцсетях, у них также состоялась встреча в Стамбуле. После фигурант забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства, собрал его и заложил под автомобиль. За устранение российского военного ему обещали паспорт гражданина Украины, а также от $10 тыс. до $20 тыс. вознаграждения, добавил подозреваемый.

Инцидент произошел 24 июля. Внедорожник взорвался на парковке, в результате пострадали мужчина, которому оторвало конечности, и женщина, сидевшая рядом. Установлено, что причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, установленного в машине.

В покушении на российского военного подозревается 29-летний Серебряков. Его задержали 24 июля в Турции и затем экстрадировали в Россию. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ч.3. ст.30, ч.2. ст. 105 УК РФ) и незаконном сбыте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.1 ст.222.1 УК РФ). Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Серебрякова.