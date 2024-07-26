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Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах, например, рыболовный, приключенческий и даже цветочный и событийный туризм. Об этом 26 июля сообщает телеканал «Известия».

Для того, чтобы увидеть редкие цветы, россияне чаще всего отправляются в Крым, Алтай, Дагестан, Астрахань и Калмыкию. Ночь бронирования отеля для такого отдыха будет стоить 3,6–7,7 тыс. рублей. Дешевле всего обойдутся астраханские курорты с краснокнижными лотосами, а за самый дорогой — Гурзуф в Крыму, придется отдать 7,7 тыс. рублей.

Рыбаки же предпочитают покупать туры на Кольский полуостров и Камчатку, в Арктику, а также на Северный полюс. Для них четырехдневный тур в Астрахань будет стоить до 35 тыс. рублей без учета дороги вне зависимости от категории гостиницы.

Те, кого привлекают приключения, выбирают Камчатку, Кавказ, Алтай, а также в Адыгею. Любителям такого вида отдыха за неделю путешествия придется заплатить до 140 тыс. рублей за недельный тур на Камчатку. Регион является самым популярным направлением среди приключенческих туристов. Однако можно найти вариант дешевле, например, тур в Адыгею за 35 тыс. на одного человека.

Ценители исторических, музыкальных, гастрономических и прочих тематических фестивалей предпочитают проводить отдых в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Кузбассе.

Люди, которым нравится винный туризм, чаще всего отправляются на курорты Краснодарского края — Абрау-Дюрсо, Шато де Талю, Шато Тамань. Некоторые туроператоры предлагают комплексные поездки по самым популярным винодельням. Стоимость такого путешествия варьируется от 97 тыс. до 232 тыс. рублей.

Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в «Яндекс Путешествиях», что летний сезон 2024 года показал заметный спрос на объекты у воды в неморских регионах. Например, в таких как Калужская область (доля бронирований выросла на 115%), Воронежская область (+94%) и Республика Алтай (+120%).

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