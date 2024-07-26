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Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта

Экономист Адамидов: возможный дефолт ничем не грозит Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Возможный дефолт ничем не грозит Украине, поскольку страна не платит по долгам еще с 2015 года. Об этом 26 июля заявил «Известиям» экономист Дмитрий Адамидов, комментируя данные агентства Fitch о неизбежности дефолта для Киева.

«Они этого не делают года с 2015-го, когда оказались в дефолте по еврооблигациям, которые они не вернули России, $3 млрд. Не будут платить, будут договариваться о реструктуризации, а финансировать их будут, скорее всего, международные организации типа Международного валютного фонда и Всемирного банка», — сказал он.

По его словам, Киеву просто продлят долги на тех или иных условиях, а какую-то часть и вовсе спишут. При этом главный вопрос для Украины заключается в способности властей свести бюджет с первичным профицитом без учета обслуживания долга. Если это сделать не удастся, то проблема будет решаться за счет печатания денег, сказал Адамидов.

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Днем ранее аналитики агентства Fitch понизили долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня CC (вероятность дефолта) до C, что означает неизбежность дефолта в стране. Среди причин преддефолтного состояния агентство указывает на слабую политическую поддержку со стороны США, а также на украинский военный кризис.

До этого, 22 июля, ​​власти Украины достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Как отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, можно будет освободить ресурсы, которые пойдут на насущные нужды, в частности на оборону, социальную защиту и восстановление страны.

2 июля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила: коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. Публичное обсуждение дефолта Киев пока не осмеливается вести, потому что осознает, что общество и бизнес могут негативно отреагировать на отсутствие средств для расчетов с кредиторами, уточнила она.

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