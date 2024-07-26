Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта

Возможный дефолт ничем не грозит Украине, поскольку страна не платит по долгам еще с 2015 года. Об этом 26 июля заявил «Известиям» экономист Дмитрий Адамидов, комментируя данные агентства Fitch о неизбежности дефолта для Киева.

«Они этого не делают года с 2015-го, когда оказались в дефолте по еврооблигациям, которые они не вернули России, $3 млрд. Не будут платить, будут договариваться о реструктуризации, а финансировать их будут, скорее всего, международные организации типа Международного валютного фонда и Всемирного банка», — сказал он.

По его словам, Киеву просто продлят долги на тех или иных условиях, а какую-то часть и вовсе спишут. При этом главный вопрос для Украины заключается в способности властей свести бюджет с первичным профицитом без учета обслуживания долга. Если это сделать не удастся, то проблема будет решаться за счет печатания денег, сказал Адамидов.

Днем ранее аналитики агентства Fitch понизили долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня CC (вероятность дефолта) до C, что означает неизбежность дефолта в стране. Среди причин преддефолтного состояния агентство указывает на слабую политическую поддержку со стороны США, а также на украинский военный кризис.

До этого, 22 июля, ​​власти Украины достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Как отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, можно будет освободить ресурсы, которые пойдут на насущные нужды, в частности на оборону, социальную защиту и восстановление страны.

2 июля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила: коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. Публичное обсуждение дефолта Киев пока не осмеливается вести, потому что осознает, что общество и бизнес могут негативно отреагировать на отсутствие средств для расчетов с кредиторами, уточнила она.