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На Украине сообщили о договоренности с кредиторами о реструктуризации внешнего долга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Украины достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд — до 2033 года», — написал он.

Как отметил Шмыгаль, можно будет освободить ресурсы, которые пойдут на насущные нужды, в частности, на оборону, социальную защиту и восстановление страны.

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5 июля доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что у Украины большой внешний долг, и для экономики страны ситуация развивается очень негативно. По его словам, долг превысил $150 млрд, экономика является банкротом при отсутствии западной помощи или при недостатке западной помощи. Эксперт подчеркнул, что этот запредельный государственный долг отдать невозможно, потому что экономика страны находится в плохом состоянии. Эксперт уточнил, что Украина потеряла области на юге, юго-востоке, которые наиболее производительны и вносили большой вклад в ВВП.

Ранее, 2 июля, украинский экономист Алексей Кущ выразил мнение, что Киеву могут навязать невыгодную реструктуризацию долга, что еще хуже, чем дефолт. Он пояснил, что под невыгодной реструктуризацией имеется в виду то, что Киеву спишут мало долгов, дадут короткую отсрочку, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно.

В тот же день сообщалось, что депутат Верховной рады Нина Южанина заявила: коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. Публичное обсуждение дефолта Киев пока не осмеливается вести, потому что осознает, что общество и бизнес могут негативно отреагировать на отсутствие средств для расчетов с кредиторами, уточнила она.

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