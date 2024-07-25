Аналитики Fitch назвали дефолт на Украине неизбежным

Агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня CC (вероятность дефолта) до C, что означает неизбежность дефолта в стране. Данные об этом приведены в материале на официальном сайте агентства.

«После того, как на прошлой неделе парламент [Украины] одобрил законодательство, которое позволяет правительству приостановить коммерческий внешний долг выплат в течение трех месяцев, знаменует собой начало процесса, похожего на дефолт», — говорится в сообщении от 24 июля.

Среди причин преддефолтного состояния агентство указывает на слабую политическую поддержку со стороны США, а также украинский военный кризис.

Ранее, 22 июля, ​​власти Украины достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Как отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, можно будет освободить ресурсы, которые пойдут на насущные нужды, в частности на оборону, социальную защиту и восстановление страны.

2 июля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила: коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. Публичное обсуждение дефолта Киев пока не осмеливается вести, потому что осознает, что общество и бизнес могут негативно отреагировать на отсутствие средств для расчетов с кредиторами, уточнила она.

Также доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», почему дефолт на Украине возможен. Экономист отметил, что госдолг Украины превысил $150 млрд, при этом реальный ВВП — около $60 млрд, поэтому страна не сможет обслуживать такие долги.