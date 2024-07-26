Роскомнадзор заявил о готовности принять меры против YouTube за неуважение к РФ
Многочисленные нарушения российского законодательства и тотальное неуважение к РФ и ее гражданам являются веским основанием для принятия мер в отношении американского видеохостинга YouTube. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой. <...> Российский суд взыскал за последние три года с компании Google более 25 млрд рублей. Но и эта мера не помогла», — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что хостинг YouTube заблокировал уже 200 российских каналов, из них 80 — только в текущем году. При этом рестрикционные меры приняты не только в отношении СМИ, но также отдельных известных общественных деятелей — журналистов, музыкантов и других лиц. На законное требование снять ограничения с видеостраниц, которое направлялось гендиректору Google LLC Сундару Пичаи, ответа до сих пор не поступало.
«Роскомнадзор направил 10 июля директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке. Никакого ответа мы не получили», — добавили в РКН.
Ранее, 18 июля, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщал, что в России пока не ожидается блокировки видеохостинга YouTube. При этом сенатор констатировал, что YouTube проводит недружественную политику по отношению к РФ.
До этого, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечалось, что всего с 2020-го под рестрикции сервера попали 207 каналов.