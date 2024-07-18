В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
В России не ожидается блокировки видеохостинга YouTube. Об этом 18 июля заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Если стареет оборудование YouTube, должны ли мы заниматься его поддержанием?» — задался вопросом сенатор.
При этом он заметил, что YouTube проводит недружественную политику по отношению к РФ. Видеохостинг заблокировал 83 государственных и негосударственных российских ресурса, напомнил сенатор.
Ранее, 12 июня, «Ростелеком» сообщил, что российские пользователи могут столкнуться с проблемами в работе YouTube на фоне проблем с оборудованием Google. Отмечалось, что сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в видеохостинге у абонентов всех операторов в РФ. Там объяснили, что проблемы происходят с принадлежащим американской корпорации оборудованием, которое используется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе.
До этого, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечалось, что всего с 2020-го под рестрикции сервера попали 207 каналов.
Позднее, 16 июля, Роскомнадзор потребовал у главы американской корпорации Google Сундара Пичаи разблокировать более 200 связанных с РФ YouTube-аккаунтов, речь шла о страницах СМИ, органов власти и общественников.