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Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

«Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российские пользователи могут столкнуться с проблемами в работе видеохостинга YouTube на фоне проблем с оборудованием Google. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба «Ростелекома».

В сообщении уточняется, что речь идет о принадлежащем американской корпорации оборудовании, которое используется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, преимущественно YouTube .

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках», — добавили в «Ростелекоме».

По данным компании, сбои Googlе могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Бан-клуб: YouTube блокирует каналы иностранцев о России
Как видеохостинг борется с альтернативным мнением в интернете

Ранее, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов.

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