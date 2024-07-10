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YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Платформа американской компании Google LLC YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов. Так в 2023 году доступ был ограничен к 27 интернет-страницам, в 2022 году — к 63, в 2021 году — к 21, в 2020 году — к 13, уточнили в ведомстве.

В числе каналов, попавших под санкции видеохостинга за неполных пять лет, — РБК, НТВ, RT, «Соловьев LIVE», «Крым 24», Официальный канал Совета Федерации Федерального собрания РФ и другие. Кроме того, платформа заблокировала аккаунты певцов SHAMAN, Олега Газманова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Юлии Чичериной и других. Сервис, помимо прочего, также ограничил доступ к каналу писателя Захара Прилепина, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного и футбольных клубов «Ахмат» и ЦСКА.

Как утверждает РКН, принятые шаги нарушают базовые принципы свободного распространения информации и недопустимы.

Между тем YouTube по-прежнему не удалил более 61,3 тыс. запрещенных материалов, среди которых фейки о спецоперации и экстремистские материалы, напомнили в ведомстве.

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Ранее, 2 июля, владелица канала Sasha Meets Russia Саша Йост сообщала «Известиям», что сервис удалил ее активно набирающий популярность аккаунт, а также канал Fiorella In Moscow политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель без предъявления объяснений и возможности восстановления.

YouTube не в первый раз ограничивает доступ к своей платформе популярным людям и медиаресурсам в России и за рубежом. Ранее, в октябре 2023 года, видеохостинг удалил канал американского журналиста Джексона Хинкла, который насчитывал 300 тыс. подписчиков. Доступ был ограничен дизайнеру Артемию Лебедеву, переводчику Дмитрию Пучкову (Гоблину), техноблогеру и политическому обозревателю Стасу Васильеву («Ай, как просто!») и пранкерам Вовану и Лексусу.

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