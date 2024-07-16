Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов

Роскомнадзор (РКН) потребовал у главы американской корпорации Google Сундара Пичаи разблокировать более 200 связанных с РФ YouTube-аккаунтов, речь идет о страницах СМИ, органов власти и общественников. Об этом ведомство сообщило 16 июля.

«Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняет «Газета.Ru», в письме Роскомнадзора есть доказательства блокировки более двух сотен аккаунтов за последние четыре года, а также настоятельная просьба о разблокировке. Меры противоречат принципам свободного распространения информации и свободы выражения мнений, полагают в РКН.

Также в ведомстве назвали действия Google недопустимыми и потребовали снятия ограничений в целях соблюдения законодательства России на свободное получение информации.

До этого, 10 июля, стало известно, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала уже 83 канала российских общественных деятелей и государственных СМИ, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. Отмечается, что всего с 2020 года под рестрикции сервера попали 207 каналов.

В числе каналов, попавших под санкции видеохостинга за неполных пять лет, — РБК, НТВ, RT, «Соловьев LIVE», «Крым 24», Официальный канал Совета Федерации Федерального собрания РФ и другие. Американская платформа заблокировала аккаунты певцов SHAMAN, Олега Газманова, Полины Гагариной, Григория Лепса, Юлии Чичериной и других.

Ранее, 2 июля, владелица канала Sasha Meets Russia Саша Йост сообщала «Известиям», что сервис удалил ее активно набирающий популярность аккаунт, а также канал Fiorella In Moscow политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель без предъявления объяснений и возможности восстановления.