Набиуллина назвала субсидирование причиной имеющихся ставок на льготные ипотеки
Ставки на льготную ипотеку, которые есть сейчас, являются результатом субсидирования со стороны государства. Об этом 26 июля заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
«Что касается параметров льготных программ, в том числе региональных, — это компетенция правительства, но, конечно, те ставки, которые есть сейчас, — это большой объем субсидирования этой ипотеки», — сказала она, отвечая на вопрос «Известий».
Набиуллина подчеркнула, что масштаб льготных программ напрямую влияет на «пространство» для рыночного кредита. При этом на рыночную ипотеку также влияет и ключевая ставка, отметила глава ЦБ, добавив, что после ее повышения «рыночная ипотека значительно сократилась».
Она также рассказала о дополнительных мерах сдерживания инфляции правительством и Центробанком. По словам Набиуллиной, правительство влияет на сторону предложения в экономике.
«Правительство влияет на сторону предложения, если мы только на сторону спроса, то правительство и на сторону спроса в части бюджетной политики, и в значительной мере на сторону предложения. И там очень много мер, их не перечислишь, но вот правительство прорабатывает в том числе развитие инфраструктуры расшивки узких мер. Есть целая программа повышения производительности труда, которая направлена на то, чтобы увеличить потенциал, поэтому здесь сопряжение наших политик происходит», — заявила Набиуллина.
Говоря о списке кредитных организаций, глава регулятора заявила, что он уточняется осенью, а параметры могут обновляться. На данный момент анализ системнозначимых организаций не проводился, поэтому говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, в ЦБ не готовы. Кроме того, нет и планов по исключению из списка российских «дочек» иностранных банков.
26 июля Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор уточнил, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дополнительного повышения ключевой ставки. Она уточнила, что, несмотря на принятое регулятором решение, экономика России находится в состоянии значительного перегрева.