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Набиуллина назвала субсидирование причиной имеющихся ставок на льготные ипотеки

Набиуллина: нынешние ставки на ипотеку являются результатом субсидирования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ставки на льготную ипотеку, которые есть сейчас, являются результатом субсидирования со стороны государства. Об этом 26 июля заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

«Что касается параметров льготных программ, в том числе региональных, — это компетенция правительства, но, конечно, те ставки, которые есть сейчас, — это большой объем субсидирования этой ипотеки», — сказала она, отвечая на вопрос «Известий».

Набиуллина подчеркнула, что масштаб льготных программ напрямую влияет на «пространство» для рыночного кредита. При этом на рыночную ипотеку также влияет и ключевая ставка, отметила глава ЦБ, добавив, что после ее повышения «рыночная ипотека значительно сократилась».

Она также рассказала о дополнительных мерах сдерживания инфляции правительством и Центробанком. По словам Набиуллиной, правительство влияет на сторону предложения в экономике.

«Правительство влияет на сторону предложения, если мы только на сторону спроса, то правительство и на сторону спроса в части бюджетной политики, и в значительной мере на сторону предложения. И там очень много мер, их не перечислишь, но вот правительство прорабатывает в том числе развитие инфраструктуры расшивки узких мер. Есть целая программа повышения производительности труда, которая направлена на то, чтобы увеличить потенциал, поэтому здесь сопряжение наших политик происходит», — заявила Набиуллина.

Говоря о списке кредитных организаций, глава регулятора заявила, что он уточняется осенью, а параметры могут обновляться. На данный момент анализ системнозначимых организаций не проводился, поэтому говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, в ЦБ не готовы. Кроме того, нет и планов по исключению из списка российских «дочек» иностранных банков.

ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Что это значит

26 июля Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор уточнил, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дополнительного повышения ключевой ставки. Она уточнила, что, несмотря на принятое регулятором решение, экономика России находится в состоянии значительного перегрева.

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