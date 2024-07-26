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Минюст Украины не отменит запрет на дневное обучение в аспирантуре по контракту

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Фото: Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova
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Минюст Украины не отменит запрет минобразования страны на контрактную форму дневного обучения в аспирантуре, которая дает отсрочку от мобилизации. Об этом 26 июля сообщает украинская газета «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Министерство юстиции Украины отменять приказы минобразования, по которым, среди прочего, обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку, не будет», — говорится в письме.

Также в документе ведомство заявило, что «оснований для отмены решения нет». Кроме того, издание опубликовало фото официального разъяснения ведомства за подписью замминистра Александра Банчука.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
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Ранее в этот день спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации во время военных действий на Украине не будет. По его словам, подобное решение во время военного положения угрожает безопасности страны.

Также 26 июля в беседе с «Известиями» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин допустил, что Киев может пойти на новое ужесточение мобилизации на фоне острой нехватки людей в рядах армии и требований со стороны США. По его словам, в настоящее время киевский режим полностью зависит от Вашингтона и в его интересы не входит защита украинского народа.

Кроме того, спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин допустил, что призывной возраст снизится в случае, если ситуация на фронте останется без изменений.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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