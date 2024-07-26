Призывной возраст на Украине снизится в случае, если ситуация на фронте останется без изменений. Об этом заявил спикер министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин в интервью еженедельнику New Voice, опубликованном 26 июля.

«На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска. Поэтому, по состоянию на сегодня, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет», — приводит журнал слова представителя украинского МО.

Он добавил, что ситуация на фронте зависит от многих факторов.

Лазуткин добавил, что военные комиссариаты в стране и дальше будут раздавать повестки на улице для понимания того, сколько людей можно привлечь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Возможно, они (военнообязанные граждане. — Ред.) выехали из тех регионов, где проходят боевые действия, и не стали на учет в ТЦК (военкоматы на Украине. — Ред.). Государство должно понимать, сколько людей можно привлечь. Всё-таки воинская обязанность конституционная», — подытожил он.

Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине снизят возраст мобилизации в армию, а в перспективе могут разрешить призыв лиц младше 18 лет. По словам дипломата, украинские власти всегда обещают не принимать подобных мер, однако в итоге всё происходит с точностью до наоборот.

За день до этого на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улице теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в апреле подписал закон об ужесточении мобилизации. Он уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Кроме того, он подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.