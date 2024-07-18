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Сюжет:

Захарова предрекла мобилизацию на Украине лиц младше 18 лет

Захарова: Киев может разрешить мобилизацию в ВСУ подростков
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Фото: Global Look Press/Juan Moreno
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На Украине снизят возраст мобилизации в армию, а в перспективе могут разрешить призыв лиц младше 18 лет. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, на Банковой их отрицают», — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, украинские власти всегда обещают не принимать подобных мер, однако в итоге всё происходит с точностью до наоборот. В данном случае возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) тоже будет снижен и отметка в 18 лет не является пределом для Киева, считает Захарова.

В связи с этим она обратила внимание на сообщения украинских СМИ о том, что в стране призывают мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, хотя в законе об ужесточении мобилизации на Украине такой нормы нет.

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Ранее, 17 июля, на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улице теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

До этого, 19 июня, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил «Известиям», что Киев может снизить возраст мобилизации до 18 лет, чтобы увеличить численность ВСУ. По его словам, в этом плане украинские власти сняли перед собой все ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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