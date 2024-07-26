Демобилизации во время военных действий на Украине не будет. Об этом 26 июля заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

По его словам, демобилизация во время военного положения угрожает безопасности страны. Политик добавил, что не знает такое государство, которое бы сделало подобные шаги во время боевых действий.

«Вернее, я знаю такую страну — это Украинская Народная Республика 1919 года. Нужно ли рассказывать, что было дальше в 1919 году?» — продолжил он в эфире телеканала «Рада».

Сейчас украинским властям нужно избежать ошибок, допущенных Центральной радой в то время, заключил Стефанчук.

Ранее в этот же день в беседе с «Известиями» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин допустил, что Киев может пойти на новое ужесточение мобилизации на фоне острой нехватки людей в рядах армии и требований со стороны США. По его словам, в настоящее время киевский режим полностью зависит от Вашингтона и в его интересы не входит защита народа Украины.

Также в пятницу спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин допустил, что призывной возраст снизится в случае, если ситуация на фронте останется без изменений.

Ранее, 18 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине снизят возраст мобилизации в армию, а в перспективе могут разрешить призыв лиц младше 18 лет. По словам дипломата, украинские власти всегда обещают не принимать подобных мер, однако в итоге всё происходит с точностью до наоборот.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в апреле подписал закон об ужесточении мобилизации. Он уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Кроме того, он подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.