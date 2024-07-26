Власти Украины могут пойти на новое ужесточение мобилизации на фоне острой нехватки людей в рядах армии и требований со стороны США. Об этом 25 июля заявил в беседе с «Известиями» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«[Сейчас украинские власти] метут по сусекам, им надо закрывать мясными штурмами дыры на фронте, поэтому, безусловно, они будут снижать [порог мобилизации], тем более что американцы требуют этого», — сказал он.

При этом украинцы устали и не хотят принимать участие в боевых действиях за интересы США и прозападных чиновников, отметил собеседник издания. По его словам, в настоящее время киевский режим полностью зависит от Вашингтона и в его интересы не входит защита народа Украины.

«Геноцид украинских мужчин, геноцид украинского народа. <...> Власти давно не являются частью украинского народа, они часть, как они думают, западной элиты. Сбегут, бросив Украину на произвол судьбы», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило в Telegram, что спикер украинского минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что пока не наблюдается «острой» необходимости снижение возраста мобилизации. Однако всё зависит от ситуации на передовой и она может поменяться, добавил чиновник.

В то же время офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин отметил, что военных не хватает, поэтому можно снизить порог мобилизации до 22 лет. По его словам, на фронте уже есть и более юные добровольцы, которые «эффективно выполняли боевые задания».

До этого, 24 июля, бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на командиров 49-го штурмового батальона Украины сообщил, что мобилизованные не хотят участвовать в боевых действиях и не имеют соответствующего опыта. Не имеет смысла призывать в войска тех, кто не хочет воевать и боится погибнуть, обратился к властям один из командиров.

Ранее, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, также признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте. Более того, лидер страны не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.