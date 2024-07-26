Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Военный эксперт назвал вероятным повторное ужесточение мобилизации на Украине

Военный эксперт Литовкин: Киев может пойти на новое ужесточение мобилизации
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины могут пойти на новое ужесточение мобилизации на фоне острой нехватки людей в рядах армии и требований со стороны США. Об этом 25 июля заявил в беседе с «Известиями» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«[Сейчас украинские власти] метут по сусекам, им надо закрывать мясными штурмами дыры на фронте, поэтому, безусловно, они будут снижать [порог мобилизации], тем более что американцы требуют этого», — сказал он.

При этом украинцы устали и не хотят принимать участие в боевых действиях за интересы США и прозападных чиновников, отметил собеседник издания. По его словам, в настоящее время киевский режим полностью зависит от Вашингтона и в его интересы не входит защита народа Украины.

«Геноцид украинских мужчин, геноцид украинского народа. <...> Власти давно не являются частью украинского народа, они часть, как они думают, западной элиты. Сбегут, бросив Украину на произвол судьбы», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило в Telegram, что спикер украинского минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что пока не наблюдается «острой» необходимости снижение возраста мобилизации. Однако всё зависит от ситуации на передовой и она может поменяться, добавил чиновник.

В то же время офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин отметил, что военных не хватает, поэтому можно снизить порог мобилизации до 22 лет. По его словам, на фронте уже есть и более юные добровольцы, которые «эффективно выполняли боевые задания».

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
После 16 июля у уклонистов начнут изымать имущество

До этого, 24 июля, бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на командиров 49-го штурмового батальона Украины сообщил, что мобилизованные не хотят участвовать в боевых действиях и не имеют соответствующего опыта. Не имеет смысла призывать в войска тех, кто не хочет воевать и боится погибнуть, обратился к властям один из командиров.

Ранее, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, также признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте. Более того, лидер страны не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024