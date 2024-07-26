Эксперт спрогнозировал снижение инвестиционного спроса в строительной отрасли

После решения Центробанка (ЦБ) РФ повысить ключевую ставку ожидается снижение инвестиционного спроса в строительной отрасли. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин 26 июля в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Если решение принято о повышении с 16% до 18%, то изначально, по методологии ЦБ и по современной методологии организации всей денежно-кредитной политики, мы должны ожидать снижение как спроса, так и стороны предложения. Значит, будет меньше строительства, меньше инвестиций в строительство и меньше ресурсов должно уходить на строительство. С целью перераспределения этих ресурсов в другие секторы экономики», — отметил он.

По его словам следует ожидать снижения инвестиционного спроса строительной отрасли именно в сегменте жилья. Однако не исключено, что будет рост инвестиционного спроса на другие виды строительства.

Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, и для ее снижения необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов выразил мнение, что рост ключевой ставки создает риски для кризиса на рынке жилой недвижимости и сокращения объема доступного предложения в будущем.

В свою очередь, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер спрогнозировал на этом фоне новый этап роста ставок по накопительным банковским продуктам. По его словам, в настоящее время игроки рынка анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.