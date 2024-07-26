На Олимпиаде в Париже отстранили первого спортсмена за допинг

На летних Олимпийских играх в Париже отстранили от участия первого спортсмена за допинг, им оказался 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Об этом 26 июля сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

«Образец, взятый у дзюдоиста Саджада Ганима Сехена, дал неблагоприятный результат анализа на неуточненные запрещенные вещества метандиенон и болденон», — говорится в публикации ITA.

Отмечается, что спортсмена проинформировали об этом и отстранили. Так, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Игр в Париже.

Как указано, он имеет право оспорить наложение временного отстранения в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сехен должен был 30 июля выступить в категории до 81 кг против Шарофиддина Балтабаева из Узбекистана.

Накануне, 25 июля, стало известно, что казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Олимпиады. Она рассказала, что после Уимблдона заболела острым бронхитом и не успела восстановиться, а врачи запретили ей выходить на корт.

До этого, 23 июля, британская наездница Шарлотта Дюжарден заявила, что снялась с Игр в Париже из-за расследования Международной федерацией конного спорта инцидента с жестоким обращением с животным, произошедшего на тренинге четыре года назад. Речь шла о появившемся в одном из нидерландских СМИ видео, на котором запечатлено, как она во время тренировки бьет хлыстом лошадь своего ученика.

До этого в тот день польского прыгуна в высоту Норберта Кобельского отстранили от участия в Олимпиаде-2024 за допинг. Кроме того, 19 июля, агентство Kyodo сообщило, что капитана японской женской сборной по спортивной гимнастике 19-летнюю Сёко Мияту отстранили от участия в Играх после признания в курении и употреблении алкоголя. Законодательство Японии запрещает это делать лицам, не достигшим 20 лет.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.