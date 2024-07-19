Реклама
Прямой эфир
Общество
В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS
Мир
В США заявили об уверенности Пелоси в возможности отговорить Байдена от выборов
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Открытие Олимпиады в Париже оказалось на грани срыва из-за забастовки артистов
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Общество
Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет колонии
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Армия
Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Происшествия
В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Мир
На Западе выразили обеспокоенность мощью российских подлодок

Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Yohei Osada
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике 19-летнюю Сёко Мияту отстранили от Олимпийский игр-2024 в Париже после признания в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, издание Kyodo.

Отмечается, что законодательство страны запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.

«Решение было принято после того, как в четверг Мията призналась, что пила и курила один раз с конца июня после возвращения в Токио с тренировочной базы команды в Монако», — сообщило издание.

По словам спортсменки, она употребляла спиртные напитки «из-за большого эмоционального давления».

Kyodo добавило, что отсутствие Мияты станет серьезным ударом для женской сборной Японии, которая стремится завоевать свою первую олимпийскую командную медаль с 1964 года в Токио.

Минус 40: как наши борцы отказались от поездки на Игры-2024
Численность российских олимпийцев, которые могут выступить в Париже, сократилось с 22 до 13 человек

Ранее, 18 июля, Национальный олимпийский комитет Нидерландов (NOC*NSF) сообщил, что пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, осужденного и отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, поселят на летних Олимпийских играх-2024 в Париже отдельно от остальных спортсменов. Ван де Вельде был приговорен к четырем годам заключения.

В этот же день Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024