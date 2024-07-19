Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике 19-летнюю Сёко Мияту отстранили от Олимпийский игр-2024 в Париже после признания в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, издание Kyodo.

Отмечается, что законодательство страны запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.

«Решение было принято после того, как в четверг Мията призналась, что пила и курила один раз с конца июня после возвращения в Токио с тренировочной базы команды в Монако», — сообщило издание.

По словам спортсменки, она употребляла спиртные напитки «из-за большого эмоционального давления».

Kyodo добавило, что отсутствие Мияты станет серьезным ударом для женской сборной Японии, которая стремится завоевать свою первую олимпийскую командную медаль с 1964 года в Токио.

Ранее, 18 июля, Национальный олимпийский комитет Нидерландов (NOC*NSF) сообщил, что пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, осужденного и отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, поселят на летних Олимпийских играх-2024 в Париже отдельно от остальных спортсменов. Ван де Вельде был приговорен к четырем годам заключения.

В этот же день Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.