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Осужденного за педофилию нидерландского спортсмена на ОИ поселят отдельно от других

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, осужденного и отбывшего наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, поселят на летних Олимпийских играх-2024 в Париже отдельно от остальных спортсменов. Об этом сообщается 18 июля на сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов (NOC*NSF).

«Ван де Вельде по собственному желанию останется в альтернативном жилье и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже», — сообщили в организации.

Уточняется, что инцидент произошел в 2014 году в Великобритании. Спортсмен приехал в гости к несовершеннолетней девушке, с которой он познакомился в социальных сетях. Его обвинили по уголовной статье, так как по британским законам любой половой контакт с лицом, не достигшим 18 лет, приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия. Ван де Вельде был приговорен к четырем годам заключения.

Согласно данным NOC*NSF, волейболист сожалеет о случившемся. С момента возвращения в профессиональный спорт он принял участие во всех международных турнирах.

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Численность российских олимпийцев, которые могут выступить в Париже, сократилось с 22 до 13 человек

В этот же день Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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