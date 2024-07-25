Четвертая ракетка мира Рыбакина снялась с Олимпиады из-за состояния здоровья

Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с летних Олимпийских игр в Париже. Ее имя пропало из списка участников ОИ-2024 Международной теннисной федерации (ITF).

Она должна была выступить в одиночном и парном разрядах. В первом круге теннисистке предстояло встретиться на корте с Кристиан Жаклин из Румынии. В одиночном разряде ее заменит Дарья Сэвилл из Австралии. Та в первом круге выступит против Чжэн Циньвэнь из Китая.

В парном разряде Рыбакина должна была сыграть вместе с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Их пара также пропала из перечня ITF.

Федерацией тенниса Казахстана опубликовала заявление Рыбакиной, в котором она объяснила свое снятие с Олимпиады. Она рассказала, что после Уимблдона заболела острым бронхитом и не успела восстановиться, а врачи запретили ей выходить на корт, пишет «Спорт-Экспресс».

«Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским Играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться», — говорится в заявлении теннисистки.

Рыбакиной 25 лет, она является уроженкой Москвы. Она представляла Россию на соревнованиях до июня 2018-го. В 2022 году стала победительницей Уимблдонского турнира.

Ранее, 23 июля, британская наездница Шарлотта Дюжарден заявила, что снялась с Игр в Париже из-за расследования Международной федерацией конного спорта инцидента с жестоким обращением с животным, произошедшего на тренинге четыре года назад. Речь шла о появившемся в одном из нидерландских СМИ видео, на котором запечатлено, как она во время тренировки бьет хлыстом лошадь своего ученика. Дюжарден добавила, что запись не отражает ее подхода и ей стыдно за свои действия.

До этого в тот день польского прыгуна в высоту Норберта Кобельского отстранили от участия в Олимпиаде-2024 за допинг. Кроме того, 19 июля, агентство Kyodo сообщило, что капитана японской женской сборной по спортивной гимнастике 19-летнюю Сёко Мияту отстранили от участия в Играх после признания в курении и употреблении алкоголя. Законодательство Японии запрещает это делать лицам, не достигшим 20 лет.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.