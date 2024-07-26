Исполнительное производство в отношении Ивлеевой закрыли

Исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыто после погашения задолженности на сумму свыше 11,3 млн рублей. Это следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

При вводе запроса с данными Ивлеевой исполнительное производство не значится.

27 июня ФССП России открыла против блогера исполнительное производство из-за неуплаты налогов на сумму 11 352 875 рублей. Из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) счета принадлежащей Ивлеевой компании были заблокированы с начала июня. 22 июля стало известно, что блогер погасила налоговый долг.

Еще в декабре сообщалось, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Отмечалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.