Приставы начали исполнительное производство в отношении Ивлеевой

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России открыла против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство из-за неуплаты налогов на более 11,3 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой базу ведомства.

Производство в отношении Ивлеевой возбудили 27 июня. Сумма к взысканию, включая налоги, сборы и пени, составляет 11 352 875 рублей.

Из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) счета принадлежащей блогеру компании заблокированы с начала июня.

Накануне стало известно, что общая задолженность Ивлеевой перед ФНС выросла почти вдвое и достигла около 21 млн рублей. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», блогер уже третий месяц не может расплатиться с налоговой и игнорирует требования ведомства.

В декабре прошлого года, стало известно, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Сообщалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.