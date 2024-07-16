Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос вдвое. Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия» во вторник, 16 июля.

Сумма налоговой задолженности блогера составила 20 937 008,71 рубля. Уточняется, что Ивлеева не может расплатиться с налоговой уже третий месяц. Она игнорирует требования ФНС об оплате долга.

Ранее, 14 июня, ФНС заблокировала счета блогера из-за долгов в размере 11,3 млн рублей.

В декабре прошлого года, стало известно, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Сообщалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.