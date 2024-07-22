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Ивлеева погасила долг более чем в 11,3 млн рублей после ареста квартиры и Lamborghini

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Блогер Анастасия Ивлеева погасила налоговый долг более чем в 11,3 млн рублей после ареста ее счетов, квартиры, земельных участков и автомобиля Lamborghini. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) РФ.

«Сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении установленного имущества: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini. А также наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах должницы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате принятых мер Ивлеева оплатила всю сумму долга.

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Ранее, 17 июля, стало известно, что ФССП России открыла против блогера исполнительное производство из-за неуплаты налогов на сумму 11 352 875 рублей. Из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) счета принадлежащей ей компании заблокированы с начала июня.

Еще в декабре сообщалось, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Сообщалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.

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