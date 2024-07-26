Набиуллина заявила об ожидаемом замедлении инфляции во втором полугодии
Во втором полугодии текущего года Банк России ожидает существенного замедления инфляции, заявила 26 июля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
«Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5–7%. Эти цифры учитывают высокую накопленную инфляцию в первом полугодии и предполагают ее существенное замедление во втором полугодии под влиянием жесткой денежно-кредитной политики», — подчеркнула она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина добавила, что в следующем году инфляция снизится до 4–4,5% и закрепится на этом уровне в дальнейшем.
Что касается повышения ключевой ставки с 16% до 18% годовых, по словам главы регулятора, все триггеры для этого реализовались. В частности, увеличивается устойчивая инфляция, в то время как потребительская активность не охлаждается, а положительный разрыв в экономике не сокращается. Кроме того, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.
Глава Банка России указала, что экономика РФ всё еще находится в состоянии значительного перегрева, и без повышение ключевой ставки были бы риски стагфляции.
«Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий (стагфляции. — Ред.)», — подчеркнула она.
Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул регулятор.
При этом курс рубля практически не отреагировал на решение Центробанка повысить ключевую ставку, так как данное решение было ожидаемым.
Как отметил в разговоре с «Известиями» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, ставки по кредитам теперь могут вырасти на 1–2% годовых. В свою очередь, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер спрогнозировал новый этап роста ставок по накопительным продуктам.