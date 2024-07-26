Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в пригороде Парижа Сен-Дени возле стадиона «Стад де Франс» в пятницу, 26 июля, перед началом открытия летних Олимпийских игр. Соответствующее видео публикуют пользователи и СМИ в соцсетях.

Кроме того, Снуп Догг будет спецкорреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде.

Внимание зрителей привлекли золотые кроссовки рэпера. Он рассказал в беседе с журналистами, что сделал их на заказ для Игр в Париже.

«Это обувь Снупа», — передает его слова Le Parisien.

Накануне, 25 июля, стало известно, что певицы Селин Дион и Леди Гага могут выступить на церемонии открытия Олимпиады. Издание The Independent сообщило, что они в дуэте репетировали классическую композицию Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спорстменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.