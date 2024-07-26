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Эксперты МАГАТЭ назвали сложной ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ситуация в сфере безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается по-прежнему крайне сложной. Об этом 26 июля говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после нового обхода, проведенного экспертами агентства, находящимися на объекте.

«Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС остается весьма сложной, включая усилия по обеспечению надлежащего обслуживания ключевых систем безопасности и другого жизненно важного оборудования», — приводятся слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Отмечается, что в течение прошлой недели эксперты агентства продолжали слышать взрывы и стрельбу. Одновременно специалисты наблюдали за ходом ремонта компонентов главного трансформатора третьего реакторного блока, который был разобран для технического обслуживания. Кроме того, сотрудники МАГАТЭ провели мониторинг плановых работ по техобслуживанию реакторного зала и вспомогательного здания атомного шестого энергоблока.

«Они не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с ядерной безопасностью или физической безопасностью, связанных с наблюдаемыми работами по техническому обслуживанию», — уточняется в пресс-релизе.

Как добавил Гросси, во время военного конфликта особенно трудно обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС. Однако, если эксперты МАГАТЭ не будут регулярно и комплексно проводить техобслуживание, это «может еще больше увеличить риск ядерной аварии в будущем». Поэтому агентство продолжает внимательно следить за данным вопросом.

«Доказательства появятся, и Гросси придется назвать вещи своими именами»
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов — о причастности Киева к обстрелам ЗАЭС, проблемах МАГАТЭ и смене ядерной доктрины

Ранее, 12 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что отсутствие реакции на удары по Запорожской атомной электростанции со стороны тех, кто поддерживает Киев, является большой ошибкой. По словам главы государства, обеспечение безопасности региона и граждан является ключевым вопросом.

За день до этого заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи (ГА) ООН продемонстрировал обломки украинского беспилотного летательного аппарата, атаковавшего в апреле ЗАЭС.

При этом после выступления российской стороны на Генассамблее состоялось голосование, по результатам которого был принят проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС. Его поддержали 99 из 192 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Бурунди, Куба, Никарагуа, Мали, Сирия, Эритрея, воздержались 60 стран. Принятые ГА ООН резолюции носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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