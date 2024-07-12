Россия предъявила ГА ООН улики атак беспилотниками ВСУ на Запорожскую АЭС

Россия продемонстрировала Генеральной Ассамблее ООН обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), атаковавшего в апреле Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал улику 11 июля в ходе заседания Генассамблеи перед голосованием по проекту резолюции «Ядерная и физическая ядерная безопасность объектов на Украине, включая Запорожскую АЭС».

«У меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во всё международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал он в обращении к ГА ООН.

Полянский напомнил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси регулярно информирует международное сообщество о ситуации на ЗАЭС и об атаках на объект. Он же формулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять тезисов обеспечения безопасности на ЗАЭС.

«Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства», — добавил дипломат.

Новость дополняется