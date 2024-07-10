Балицкий сообщил об обстреле Энергодара со стороны украинских боевиков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 июля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Балицкий добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Он также указал и на то, что возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций перевели на резервные источники питания.

Энергодар часто попадает под обстрел украинских боевиков. 5 июля они нанесли удары из артиллерии по подстанции «Луч» рядом с Запорожской АЭС. Тогда никто не пострадал. 3 июля ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить. Глава Энергодара Эдуард Сеновоз отметил, что из-за действий боевиков была создана значительная угроза жизнеобеспечению населенного пункта.

17 июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» заявил, что если обстрелы Запорожской атомной электростанции будут продолжаться, то МАГАТЭ придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект.