ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС

Генеральная ассамблея (ГА) ООН в четверг, 11 июля, приняла проект украинской резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

За принятие документа выступили 99 стран. Девять, среди которых были Россия, Белоруссия и Сирия, проголосовали против. 60 стран воздержались от голосования.

Документ состоит из 13 пунктов. В частности, в тексте содержится требование, «чтобы Российская Федерация срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с Запорожской атомной электростанции и незамедлительно вернула станцию под полный контроль суверенных и компетентных органов Украины». При этом проект резолюции не осуждает постоянные атаки ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

В ответ на принятие проекта резолюции заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии журналистам отметил, что проект является политизированным и не имеет никакого эффекта.

«Он [проект], к сожалению, может только подбодрить партию войны в Европе, в США и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима [президента Украины Владимира] Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также заместитель постоянного представителя РФ при ООН добавил, что украинские власти неспособны выполнять положения предложенной ими же резолюции.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 10 июля сообщил об атаке на Энергодар со стороны ВСУ. Глава региона заявил, что в городе после обстрела было нарушено штатное энергоснабжение.

Энергодар часто попадает под обстрел украинских боевиков. Так, 5 июля они нанесли удары из артиллерии по подстанции «Луч» рядом с Запорожской АЭС. До этого, 3 июля, ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить.

Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. 17 июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» заявил, что если обстрелы Запорожской атомной электростанции будут продолжаться, то МАГАТЭ придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.