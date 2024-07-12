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ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Генеральная ассамблея (ГА) ООН в четверг, 11 июля, приняла проект украинской резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

За принятие документа выступили 99 стран. Девять, среди которых были Россия, Белоруссия и Сирия, проголосовали против. 60 стран воздержались от голосования.

Документ состоит из 13 пунктов. В частности, в тексте содержится требование, «чтобы Российская Федерация срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с Запорожской атомной электростанции и незамедлительно вернула станцию под полный контроль суверенных и компетентных органов Украины». При этом проект резолюции не осуждает постоянные атаки ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

В ответ на принятие проекта резолюции заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии журналистам отметил, что проект является политизированным и не имеет никакого эффекта.

«Он [проект], к сожалению, может только подбодрить партию войны в Европе, в США и, конечно, на Украине, и они попытаются сделать вид, что это своего рода поддержка международным сообществом их усилий по удержанию режима [президента Украины Владимира] Зеленского на плаву путем мобилизации большого количества украинцев, которые абсолютно не желают воевать», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также заместитель постоянного представителя РФ при ООН добавил, что украинские власти неспособны выполнять положения предложенной ими же резолюции.

«Самая явная опасность — артобстрел или удары БПЛА по станции»
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси — о ситуации на ЗАЭС, возможности ее перезапуска и сотрудничестве с Москвой

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 10 июля сообщил об атаке на Энергодар со стороны ВСУ. Глава региона заявил, что в городе после обстрела было нарушено штатное энергоснабжение.

Энергодар часто попадает под обстрел украинских боевиков. Так, 5 июля они нанесли удары из артиллерии по подстанции «Луч» рядом с Запорожской АЭС. До этого, 3 июля, ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся атаки БПЛА представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить.

Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. 17 июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» заявил, что если обстрелы Запорожской атомной электростанции будут продолжаться, то МАГАТЭ придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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