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Путин назвал ошибкой отсутствие реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС

Путин: отсутствие реакции союзников Киева на удары ВСУ по ЗАЭС — большая ошибка
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Отсутствие реакции на удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны тех, кто поддерживает Киев, является большой ошибкой. Об этом 12 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Противник наносит удары, теперь уже прямо по станции. Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня. Это большая ошибка», — сказал глава государства на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

По словам Путина, обеспечение безопасности региона и граждан является ключевым вопросом. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется этого.

«Самая явная опасность — артобстрел или удары БПЛА по станции»
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси — о ситуации на ЗАЭС, возможности ее перезапуска и сотрудничестве с Москвой

Накануне, 11 июля, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Генеральной ассамблеи (ГА) ООН продемонстрировал обломки украинского беспилотного летательного аппарата, атаковавшего в апреле ЗАЭС.

При этом после выступления российской стороны на Генассамблее состоялось голосование, по результатам которого был принят проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС. Его поддержали 99 из 192 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Бурунди, Куба, Никарагуа, Мали, Сирия, Эритрея, воздержались 60 стран. Принятые ГА ООН резолюции носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

5 июля украинские боевики нанесли удары из артиллерийских орудий по подстанции «Луч». Она находится рядом с ЗАЭС. До этого, 3 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в тот день подчеркнул, что повторяющиеся удары беспилотниками представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни людей, их надо прекратить.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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