Врач рассказал об опасности мочегонных средств

Что такое мочегонные средства, для чего они нужны и почему такие препараты нельзя принимать без назначения специалиста, 27 июля рассказал «Известиям» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Диуретики, или мочегонные препараты, — это лекарственные средства, которые помогают почкам выводить из организма избыток воды и солей. Благодаря такому действию в сосудах уменьшается количество циркулирующей жидкости и артериальное давление снижается.

«В зависимости от механизма действия все диуретики можно разделить на три группы. К первой относятся так называемые петлевые (солевые) препараты, такие как фуросемид и торасемид. Они считаются наиболее мощными — выводят из организма большое количество жидкости и солей. Петлевые диуретики назначают при хронической сердечной недостаточности и сильных отеках, связанных со сбоем в работе почек и печени», — рассказал врач.

При этом петлевые диуретики способны «вымывать» из организма калий, натрий и магний, что чревато серьезной аритмией и резким падением артериального давления.

Ко второй группе относятся тиазидные диуретики (например, гидрохлоротиазид). Они действуют более мягко — оказывают умеренный, но продолжительный мочегонный эффект. При этом, как и петлевые, тиазидные диуретики могут спровоцировать тахикардию и снижение артериального давления.

В третью группу входят калийсберегающие мочегонные препараты. Как ясно из названия, они не снижают уровень калия, а значит, не нарушают нормальную работу сердца.

По его словам, помимо лекарственных препаратов, диуретическими свойствами обладают всевозможные лекарственные растения и сборы: толокнянка, хвощ полевой, брусника, клюква, почки березы, плоды можжевельника.

«Как и другие лекарственные препараты, диуретики следует принимать строго по назначению врача. Специалист подбирает дозировку и длительность приема препаратов, учитывая состояние здоровья пациента, его историю болезни, профиль артериального давления и другие параметры», — предупредил специалист.

Бесконтрольный прием диуретиков (например, чтобы избавиться от отеков или сбросить пару-тройку килограммов веса) может привести к опасным последствиям. Среди них подагра, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, мерцательная аритмия, обезвоживание, сгущение крови и, как следствие, высокий риск тромбообразования, паралич дыхательной мускулатуры, связанный с дефицитом калия.

«В последние годы в медицине появилось такое понятие, как «фуросемид-зависимая почка». За этим термином скрывается нарушение работы почек, связанное с длительным приемом или постоянной передозировкой петлевых диуретиков. К основным симптомам фуросемид-зависимой почки относятся слабость и сонливость, частые головокружения, сухость кожи, низкое артериальное давление, запоры, судороги, тахикардия, перебои в работе сердца. Нередко такое состояние сопровождается головными болями, перепадами настроения и депрессией», — объяснил Иванов.

Чтобы избежать осложнений, диуретики следует принимать только по назначению специалиста. При этом важно прислушиваться к своему самочувствию и, если появились неприятные побочные симптомы, сразу же обратиться за помощью к врачу, резюмировал он.

4 апреля кардиолог и терапевт Иван Степаненко предупредил, что корвалол и другие препараты, которые принимают сердечники, лучше не принимать перед тем, как сесть за руль. В состав корвалола входит вещество фенобарбитал, обладающее снотворным действием. Препарат может способствовать снижению концентрации внимания, а это недопустимо при управлении автомобилем.