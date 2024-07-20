Пока не доешь: как пищевое насилие приводит к развитию расстройств

С каждым годом врачи ставят всё больше диагнозов, связанных с расстройствами пищевого поведения (РПП). По данным исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемии» и просветительского сообщества для подростков и молодежи от ЮНЕСКО «Двор», 57% россиян в той или иной мере недовольны своим телом. Отчасти причинами негативного восприятия фигуры оказываются нарушения, связанные с приемом пищи. Подтверждает это тот факт, что почти 50% опрошенных сталкивались с пищевым насилием в детстве. Что такое пищевое насилие и какие факторы влияют на риски развития РПП у детей и взрослых — в материале «Известий».

Пищевое насилие: что это такое и чем оно опасно

По словам врачей, большинство привычек человек приобретает с детства. Это касается и формирования пищевого поведения. Именно поэтому, когда у людей появляются проблемы, связанные с культурой питания, специалисты стараются выяснить, как у пациентов проходили семейные трапезы в детстве.

Часто причиной отклонений становится пищевое насилие — поведение, при котором пища становится не средством насыщения организма, а способом манипуляции. Пищевое насилие чаще всего происходит в отношениях детей и родителей, когда значимые для ребенка взрослые насильно заставляют есть, не учитывают индивидуальные пищевые предпочтения, контролируют съеденное, запрещают какую-то еду при отсутствии медицинских противопоказаний.

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Онлайн-школа психологических профессий «Психодемия» (входит в Ultimate Education) совместно с просветительским сообществом для подростков и молодежи от ЮНЕСКО «Двор» опросила более 1000 россиян в возрасте от 10 до 27 лет на тему отношения к своему телу. Выяснилось, что 57,7% респондентов недовольны своим телом и фигурой. Причем 15,2% опрошенных признались, что ненавидят свое тело, и только 5,5% довольны им благодаря соблюдению диет.

Важно отметить, что 49,7% респондентов сталкивались в детстве с формами пищевого насилия. По словам психолога, эксперта Ассоциации специалистов, информированных о РПП Екатерины Костенко, эта причина и могла повлиять на формирование негативной оценки своего тела и психологических сложностей при приеме пищи.

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— Когда взрослые в течение всего периода детства ребенка упорно заставляют съесть больше или меньше, чем ребенок чувствует для себя необходимым, это очень губительно. Таким поведением родители нарушают естественную связь ребенка с его телом, и в итоге ребенок перестает вовремя слышать сигнал о насыщении и голоде. Возникает большой риск развития расстройства пищевого поведения, — рассказала спикер.

Эксперт отметила, что у детей с рождения формируется собственный счетчик калорий — чувство голода и насыщения. Однако его очень просто нарушить, насильно закармливая ребенка или прибегая к психологическим манипуляциям для скорейшего опустошения тарелки. Важно помнить, что дети питаются нелинейно. Если не вмешиваться в этот процесс, то в итоге всё происходит вполне сбалансированно, отметила психолог.

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Негативное воздействие пищевого насилия на неокрепшую психику ребенка подтверждает и практический психолог Елена Стебакова.

— Результатом пищевого «террора» становится изменение в поведении ребенка, плаксивость, агрессивность, могут возникать детские неврозы. Вырастая, такой человек зачастую уже имеет в своем арсенале различные пищевые установки, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта или обмена веществ, — пояснила спикер.

Кроме того, в случае с «правильными» продуктами может появиться отвращение к определенной пище, а при паталогическом варианте — расстройства пищевого поведения. «Доедание» может привести к перееданию и/или ожирению, заключила Елена.

Как семейные трапезы влияют на пищевое поведение

Другим важным фактором, воздействующим на формирование пищевого поведения человека, являются совместные приемы пищи в кругу семьи. 50% опрошенных отмечают, что в их семье регулярно устраивались совместные приемы пищи, а около 20% респондентов ответили, что семья собиралась за одним столом один-два раза в неделю.

По словам диетолога-консультанта, заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, дети часто перенимают отношения родителей к еде, даже если рацион ребенка отличается от пищевых предпочтений взрослых.

— Большинство родителей пытаются формировать здоровый рацион для ребенка, но одновременно с этим сами питаются неправильно.

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Сладкое нельзя, но сами пьем сладкие напитки, чипсы. Всё это не остается незамеченным и дети, зачастую подсознательно, повторяют поведение родителей , — рассказал спикер.

Психолог Екатерина Костенко отмечает, что, для того чтобы совместные приемы пищи были благотворной почвой для формирования здорового пищевого поведения, желательно соблюдать следующие правила:

— не обсуждать за едой что-то неприятное, не критиковать друг друга , иными словами — не соединять процесс еды с отрицательными эмоциями;

— не принуждать есть и не манипулировать едой («не ешь мою еду — значит не ценишь», «пока не поешь — из-за стола не выйдешь»);

— не делать из еды игровой процесс и стараться не есть за телевизором, смартфоном и другими гаджетами;

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— ставить общие блюда на стол, позволяя каждому члену семьи выбрать размер порции и то, что действительно хочется съесть;

— не возводить в культ чистоту и этикет за столом ;

— наслаждаться едой вместе, не разделяя ее на плохую и хорошую;

— и не комментировать вес, тело, размер порции кого-либо за столом.

— При систематическом нарушении этих пунктов совместные приемы пищи могут привести к развитию различных форм РПП и будут скорее губительными, чем полезными, — добавила эксперт.

Как родительское отношение к телу формирует пищевое поведение ребенка

На проблемы с пищевым поведением также влияет отношение родителей к собственным телам и телам друг друга. 51% родителей всех респондентов были недовольны своим телом, причем 36,7% из них — постоянно критиковали себя/друг друга за внешность, а 14,4% — постоянно ограничивали себя в питании, чтобы не набрать вес.

— Родительское отношение к собственному телу может моделировать форму поведения, которое дети копируют и считают приемлемой. Если ребенок видит, что кто-то из близких озабочен собственной внешностью, он может принять это как норму, которой следует соответствовать, — объяснила клинический психолог, научный руководитель направления психотерапии РПП в «Психодемии» Ирина Ушкова.

Эксперт отметила, что в практике встречаются клиенты, у которых родители оценивали не их тела в детстве, а свои собственные.

Фото: Global Look Press/IMAGO

И этого было достаточно для того, чтобы стать одним из факторов развития расстройств пищевого поведения, поделилась Ирина.

Слова специалиста подтверждает и клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Тетерникова.

— Когда мы смотрим на взрослого человека, то обнаруживаем, что всё что он критикует у себя, критиковали и его родители в своем теле, такие «недовольства по наследству». И дальше для исправления «недостатков» начинаются ограничения в еде, через мерные тренировки, злоупотребления слабительными или вызывание рвоты.

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Так как не сформировано адекватного пищевого поведения и других альтернатив выглядеть «хорошо», — рассказала эксперт.

Причем для укоренения здоровых пищевых привычек у детей родителям необходимо будет придерживаться тех же правил и самим.

— До формирования самосознания ребенок просто пассивно зеркалит привычки взрослых , интонации и образ мысли. Родителям приходится меняться целиком: следить за своим образом жизни, питания. Иначе негативные последствия дадут о себе знать во взрослом возрасте, — пояснил психотерапевт, психиатр клиники «Будь здоров» Иван Манякин.

Можно ли наладить пищевое поведение во взрослом возрасте

Наладить пищевое поведение во взрослом возрасте возможно, как и избавиться от РПП, считают эксперты. Однако борьба с расстройством может быть сложным и длительным процессом. КПТ-терапевт, специалист по работе с РПП у подростков и взрослых Екатерина Кабанченко поделилась советами, как правильно наладить пищевое поведение. Среди них:

— поиск профессиональной помощи. Консультация у врача психолога или психотерапевта, специализирующегося на РПП;

— изучение информации о РПП, чтобы лучше понимать симптомы и причины возникновения;

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— работа с питанием. Для восстановления здорового пищевого поведения необходимо наладить регулярное, достаточное и разнообразное питание, перестав делить еду на «плохую» и «хорошую»;

— обращение за поддержкой к специалистам, близким людям или в организации, специализирующиеся на расстройствах пищевого поведения.

По словам врача-эндокринолога, нутрициолога Анастасии Фатеевой, одним из действенных способов лечения расстройств пищевого поведения также является семейная психотерапия.

— Семейная система играет важную роль в формировании пищевых привычек. Невозможно понять причины возникновения РПП, не прибегая к изучению влияние семьи на психическое здоровье, — заключила эксперт.