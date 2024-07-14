Голод и тетка: почему не только мужчины злятся на пустой желудок

Пустой желудок превращает большинство людей в невыносимых монстров. С научной точки зрения это вполне объяснимо: в организме запускаются химические процессы, которые провоцируют агрессию. Почему мужчины злые, когда голодные, свойственно ли это явление женщинам и почему для продолжения рода всё-таки важно уменьшать порции за столом — в материале «Известий».

Голодный и злой

Феномен, при котором голодные люди (не только мужчины, но и женщины) становятся раздражительными или злыми, часто именуют понятием «гангри» (от англ. hungry — «голодный» и angry — «злой»). Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва. Основной причиной, по которой голод может вызвать резкую смену настроения, является понижение уровня сахара в крови.

— Когда вы долго не едите, в крови падает уровень глюкозы, которая является основным источником энергии для организма, — комментирует Белёва. — Поступление энергии в мозг ограничивается, а это может привести к снижению способности контролировать раздражительность и гнев.

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В организме всё взаимосвязано. По словам гастроэнтеролога, в ответ на низкий уровень глюкозы тело высвобождает гормоны стресса адреналин и кортизол, чтобы увеличить количество доступной глюкозы в крови. Эти гормоны, в свою очередь, способствуют возникновению агрессивности и раздражительности.

С точки зрения физиологии прием пищи — это базовая потребность, подчеркивает психиатр, сексолог Алексей Вилков. И если эта потребность не удовлетворяется или человек находится в поиске приема пищи, то возникают эмоциональная нестабильность с колебаниями настроения и раздражительность. Говоря научным языком, речь идет об изменении аффективного фона.

Еще один компонент, играющий роль в появлении агрессии из-за голода, — нейропептид Y. Это биологически активное соединение производится в мозге и связано со стимулированием аппетита.

— Уровни нейропептида Y повышаются при голодании, он также связан с агрессивным поведением, что опять же объясняет, почему некоторые люди становятся злыми, если вовремя не поели, — разъясняет Эльвира Белёва.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Алексей Вилков еще раз подчеркивает, что эмоциональные колебания при чувстве голода свойственны всем, независимо от пола. Причем женщины даже чаще испытывают такие перепады, поскольку среди них больше тех, кто следит за своим весом, сидит на различных диетах либо имеет признаки пищевой зависимости. В таких случаях вынужденный отказ от любимой еды либо ограничения в калориях обычно переживаются наиболее болезненно и особенно сильно влияют на настроение.

Роль кухни в семейной жизни

Семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева считает устаревшим и неуместным стереотип о важности готовки ради мужского внимания. С точки зрения эксперта, доминирование такого упрощенного взгляда может исказить понимание и ценность настоящих отношений, которые гораздо многограннее, чем удовлетворение бытовых нужд. Девушкам, которые не любят готовить, не имеет смысл напускать на себя хозяйственный вид и создавать иллюзию, что им нравится кухня только потому, что от них этого всё еще ждет общество.

Позицию о пути к сердцу мужчины через желудок эксперт связывает с тем, что в недалеком прошлом представители сильного пола часто занимали доминирующее положение и имели более высокий социальный статус, чем женщины. Времена изменились. В наши дни чересчур хлопотливая хозяйка порой вызывает ассоциации с заботливой мамочкой. Это может негативно сказаться на здоровье отношений и сексуальном поведении, послужить источником больших проблем в паре, подчеркивает семейный психолог.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Olga Simonova

— Кулинарный талант, конечно, важный элемент, однако он не является единственным значимым фактором в отношениях , — считает психолог. — Если девушка не любит готовить, то в наши дни это уже не считается катастрофой. Сейчас развита доставка еды, фастфуд, рестораны, производство полуфабрикатов.

Эксперт считает, что вовсе необязательно обсуждать свои кулинарные таланты или их отсутствие на первых свиданиях. Лучше выяснить, какие общие интересы есть у партнеров. Однако женщина может открыто прояснить свою позицию, сказать, что готовка отнимает много времени и сил, не доставляет ей удовольствия, но она готова экспериментировать в кулинарии в качестве досуга или совместного времяпровождения.

По словам Ирины Канищевой, важно, чтобы обе стороны понимали и принимали индивидуальные предпочтения друг друга, уважали границы избранников. Что касается заботы о доме и обеспечения семьи, в паре всегда можно найти компромиссы, несмотря на индивидуальные предпочтения. Если мужчину всё устраивает в отношениях, то партнерам и без кулинарных изысков хорошо и комфортно , подчеркивает эксперт.

Надо ли кормить мужчину на свидании

Так или иначе, но многие дамы, как и в старину, всё-таки возлагают на кулинарию особые надежды, пытаясь с помощью изысканных яств или сытного борща завоевать сердце мужчины. По мнению сексолога, тут в большей степени имеет значение не еда, а внимание и забота, которыми сопровождается прием пищи. Важную роль в формировании симпатии и привязанности играет то, как женщина заботится о мужчине, создает ему уют, окружает вниманием. А вот внешность избранницы может быть самой разной, поскольку именно душевная близость и особенности личности выдвигаются на первый план для формирования устойчивых отношений.

Фото: Global Look Press

— В плане психологии в выигрыше та женщина, которая создает уютную атмосферу, оказывает внимание и заботу, проявляет искренние чувства. И это является самым важным наряду с субъективным восприятием красоты , — резюмирует сексолог.

Всё это особенно важно для семейной жизни, когда супруги обзавелись потомством и создали свою тихую гавань. Тогда и еде придается особое значение, поскольку приемы пищи в кругу домочадцев имеют особое значение.

— А вот с точки зрения сексологии, если мужчина в первую очередь удовлетворяет потребность в голоде, возникает насыщение, то его сексуальное желание обычно снижается , — рассказывает Алексей Вилков. — Это происходит потому что центры голода и центры сексуального удовольствия находятся в головном мозге рядом.

Женщинам не помешает знать, что если мужчина хорошо поел, то у него на какое-то время блокируется сексуальное желание. По словам сексолога, этой особенностью пользовались многие хозяйки, чтобы не вступать в интимную связь, если у них нет желания.

Продукты-афродизиаки

Конечно же, наука и медицина не признают существование «приворотных зелий» в магическом или оккультном смысле слова. Однако некоторые продукты и вещества природного происхождения действительно способны улучшить настроение, повысить привлекательность для партнера и даже воздействовать на чувство комфорта и близости.

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— Например, шоколад содержит фенилэтиламин и триптофан, которые способствуют высвобождению эндорфинов и повышению уровня серотонина в мозгу. Это, в свою очередь, может улучшить настроение и вызвать чувство эйфории и привязанности , — комментирует эксперт.

Справка «Известий» Фенилэтиламин (ФЭА) — органическое соединение, принадлежащее к классу алкиламинов. Он естественным образом присутствует в небольших количествах в мозге человека и действует как нейромодулятор или нейромедиатор. Триптофан — незаменимая аминокислота, то есть такая, которую человеческий организм не может синтезировать сам и должен получать с пищей. Триптофан играет ключевую роль в производстве серотонина — нейромедиатора, который влияет на настроение, аппетит, сон, память и умственную деятельность.

По словам Эльвиры Белёвой, ваниль является известным афродизиаком, аромат которого может способствовать возникновению романтических чувств . А красное вино (в умеренных количествах) помогает расслабиться и настроиться на романтическую волну благодаря содержанию антиоксидантов, которые улучшают циркуляцию крови.

— Традиционный афродизиак — устрицы и морепродукты. В них много цинка, который играет важную роль в производстве тестостерона , — продолжает Эльвира Белёва.

Авокадо можно с полным правом назвать плодом любви, поскольку экзотический фрукт богат витаминами B6 и Е, которые улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердца и нервной системы. Всё это положительно сказывается на либидо. А в популярных бананах содержатся витамин В6 и калий — эти вещества помогают регулировать уровень гормонов и повышают синтез серотонина.

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— Орехи и семена (особенно орехи бразильского дерева, миндаль, семена тыквы) содержат цинк и витамин Е, повышающие либидо и помогающие производству половых гормонов, — комментирует эксперт.

Выработке эндорфинов — естественных «гормонов счастья» — способствуют перец чили и красный перец. Пикантные овощи улучшают кровоток, что также может поднять либидо.

Вопреки предубеждениям, чеснок не отталкивает, а сближает. Этот овощ, по словам Белёвой, содержит аллицин, обладающий противомикробным и антиоксидантным действием. Благодаря химическому составу чеснок может повысить кровоток во всех органах, что немаловажно для интимной жизни.

— Исследования показывают, что сок граната может повысить уровень железа, за счет чего улучшается приток кислорода к органам и тканям. Гранат также способствует выработке тестостерона и улучшает кровообращение , — продолжает эксперт.

Врач еще раз подчеркивает, что продукты и вещества могут способствовать лишь созданию романтической атмосферы и повысить сексуальное влечение, но никак не считаются «приворотными зельями». Важно помнить, что взаимное влечение и любовь между людьми основываются на глубоких эмоциональных и личностных взаимодействиях, которые нельзя вызвать искусственно.