Россияне стали чаще покупать шоколад

Спрос на кондитерские изделия в России продолжает расти. За первое полугодие 2024 года количество покупок шоколада в Metro увеличилось на 19%, в b2b-сегменте — на 2%, рассказал «Известиям» руководитель дивизиона товаров длительного срока хранения Metro Россия Даниэль Криночкин 26 июля.

По его словам, в b2b-сегмент предпочитает молочный шоколад, в пользу него свой выбор делают порядка 55% ресторанов, отелей и представителей независимой розницы. При этом обычные покупатели предпочитают темный горький шоколад — 51%.

Наибольший рост продаж показывают шоколадные батончики — спрос вырос в два раза за последний год. На втором месте — конфеты в пакетах, с ростом 40% к прошлому году.

Криночкин отметил, что из-за инфляции и критичного биржевого роста цен на какао-бобы россияне переключаются с дорогих коробочных конфет, которые использовались в качестве подарков, — на более дешевые, но презентабельные: большие плитки, шоколад с добавками или конфеты в пакетах. Кроме того, всё большую популярность получают шоколадные изделия под собственными торговыми марками, они, как правило, дешевле известных брендов, но не уступают им по качеству. Еще одна альтернатива, более доступная по цене, — печенье с вкраплениями шоколада, орехов и других наполнителей, уточнил эксперт.

Ранее, 11 июля, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала, что шоколад не является врагом для здоровья, и ему есть место в здоровом рационе человека. Однако, по ее словам, в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо совсем нет какао-бобов, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.