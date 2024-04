Сладость для фигуры и здоровья: ученые открыли новую пользу шоколада

В апреле китайские ученые опубликовали результаты исследования, посвященного изучению вещества теобромина, содержащегося в шоколаде. Они выяснили, что этот компонент обладает множеством полезных свойств для организма и мозга. Теобромин способствует более активному похудению, защищает мозг от Альцгеймера, обладает антиоксидантным действием и многими другими ценными для здоровья характеристиками. В каком шоколаде содержится больше всего полезного теобромина и сколько этой сладости безопасно съедать за день, рассказывают «Известия».

Суть исследования: полезные свойства теобромина

Профессора кафедры биохимии и молекулярной биологии китайского университета Чжэнчжоу опубликовали в научном журнале Journal of Functional Foods статью под названием Health benefits and mechanisms of theobromine (Польза для здоровья и механизмы действия теобромина). В ней изложены результаты исследования свойств теобромина — органического вещества группы метилксантинов, которые являются мягкими психостимуляторами . Теобромин содержится в какао-бобах, из которых и производят большинство видов шоколада.

Изучив результаты экспериментов с 2000 по 2023 год, проводившихся на животных, и клинических исследований влияния теобромина на здоровье человека, китайские ученые обнаружили, что химическое вещество оказывает сразу несколько положительных эффектов на организм .

Во-первых, теобромин улучшает работу мозга, уменьшает риск возникновения деменции и депрессии . В доказательство ученые привели исследование, в котором изучались когнитивные функции пожилых мужчин, которые регулярно употребляют теобромин в пищу, и тех, кто не ест продукты с его содержанием. Результаты показали, что у первых участников эксперимента риск возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона и депрессивных расстройств оказался ниже, чем у тех, кто отказался от приема теобромина.

«Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов, а также улучшать моторную память и когнитивные регуляторные функции», — указали авторы исследования.

В связи с этим китайские ученые пришли к выводу, что теобромин может служить профилактической мерой для улучшения памяти и против снижения когнитивных функций у пожилых мужчин .

«Учитывая низкую частоту побочных эффектов и минимальный вред для организма человека в соответствующих дозах, теобромин и его производные могут стать эффективным средством для предотвращения заболеваний головного мозга», — сообщили они.

Кроме того, теобромин продемонстрировал способность облегчать ишемию и гипоксию тканей головного мозга, предотвращать и устранять повреждения центральной нервной системы, а также способствовать восстановлению и регенерации клеток головного мозга. Ученые предположили, что вещество можно принимать в качестве профилактики инсульта и кровоизлияния в мозг.

Во-вторых, теобромин укрепляет иммунную систему, подавляя воспалительные реакции в организме. Китайские исследователи утверждают, что это химическое вещество защищает эпителиальные барьеры от инородных бактерий и вирусов, снижая риск возникновения дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита . Соответственно, шоколад является природным иммуномодулятором, который оказывает дополнительную поддержку здоровья человека.

В-третьих, растительное вещество помогает похудеть, ускоряя расщепление жиров в организме . Жировая ткань состоит из нескольких видов клеток — белых и бурых адипоцитов. Белые адипоциты образуют белую жировую ткань, накапливающую энергию и действующую как активный эндокринный орган. Бурая жировая ткань имеет способность преобразовывать избыточную пищевую энергию в тепло, тем самым снижая вес человека. Попадая в организм, теобромин преобразует белые адипоциты в коричневые, усиливая расщепление жира и способствуя более быстрому снижению веса .

В-четвертых, теобромин защищает почки, потенциально предотвращая образование камней. Его природные мочегонные свойства блокируют кристаллизацию мочевой кислоты, преобразующуюся в камни, также помогая уменьшить задержку жидкости в организме и справиться с отеками.

В-пятых, химическое вещество обеспечивает защиту печени и регулирует уровень холестерина . Действие теобромина проверяли на больных с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Оказалось, что вещество способствует восстановлению структуры печени и приводит к снижению массы тела за счет замедления процесса образования вредного холестерина в организме.

Ученые подчеркнули, что использование теобромина в лечебных целях требует дополнительных исследований. Но уже сейчас его можно ввести в рацион в качестве полезной пищевой добавки.

В каком шоколаде больше всего теобромина

В своем исследовании о пользе теобромина ученые выделили несколько видов шоколада, содержащих это вещество. По приведенным в статье данным, больше всего теобромина содержит какао-порошок — 26 тыс. мг/кг. На втором месте по концентрации теобромина оказался горький шоколад — 10 тыс. мг/кг. После него идет темный шоколад с содержанием теобромина 5 тыс.–7,5 тыс. мг/кг. Меньше всего этого вещества содержится в молочном шоколаде — 1004 мг/кг. Соответственно, наибольшее количество полезного теобромина находится в какао-порошке без добавления сахара и сухого молока, а также горьком шоколаде.

Сколько шоколада можно есть в день

Несмотря на большое количество положительных эффектов, которые теобромин оказывает на организм, сам шоколад можно безопасно употреблять в пищу в небольших количествах. Диетолог и нутрициолог Анастасия Гюбнер посоветовала есть только горький или темный шоколад, в котором содержится минимальное количество сахара и от 45 до 90% полезного какао-порошка . Эксперт привела данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым употребление 25 г сахара в сутки (шесть чайных ложек) для взрослых и детей будет иметь минимальный вред для здоровья. Несмотря на то что в 100 г горького шоколада содержится примерно 10–15 г сахара, диетолог посоветовала ограничиться меньшей дозой сладкого.

— Дело в том, что многие продукты сейчас содержат скрытые сахара, поэтому, употребляя хлеб, мясопродукты, молочные и другие продукты человек расходует свою долю допустимого сахара, — пояснила она.

Эксперт порекомендовала есть не более 25 г горького шоколада в сутки .

— Я могла бы рекомендовать до 20–25 г горького шоколада в день, где в среднем будет содержаться порядка 2-3 г сахара, что примерно эквивалентно половине чайной ложке чистого сахара, — рассказала Гюбнер.

Врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова дополнила, сколько шоколада можно есть без вреда для здоровья детям.

— Детям, согласно национальной программе оптимизации детского питания, не советуют есть шоколад ранее трех лет. Рекомендуемая норма дошкольникам составляет 10-20 г в день . Следует также помнить, что шоколад — аллергенный продукт и может усугублять у детей высыпания на коже, — пояснила эксперт.

Нейрокинезиолог, эксперт по немедикаментозному оздоровлению организма Нара Совкова также порекомендовала употреблять только горький шоколад, ограничившись половиной плитки в день.

— Для здоровья, красоты и молодости я рекомендую только один вид шоколада — горький, без сахара и с высоким содержанием какао (не менее 70%). Взрослым — половину плитки, примерно 50 г, детям — четверть плитки, 20–25 г, — посоветовала эксперт.

Health-коуч также предупредила, что шоколад является продуктом с высоким содержанием жиров и как следствие — повышенной калорийностью. Те, кто ежедневно подсчитывают калории, должны учитывать это, добавляя сладость в свой рацион.

По мнению бренд-шефа сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамары Моисеевой, повышенную пользу шоколад представляет для возрастных людей, имеющих заболевания головного мозга.

— Для людей с деменцией и болезнью Альцгеймера особенно важно потреблять темный шоколад. В его составе содержатся вещества флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами и помогающие защитить клетки мозга от повреждений, — рассказала эксперт .

Оптимальным временем для употребления шоколада она назвала утренние часы.

— Тонизирующие свойства шоколада помогают организму проснуться и запустить метаболизм. Съесть лакомый кусочек сладости можно и вечером. Главное — употребить шоколад за пару часов до сна, — пояснила Моисеева.

Эксперт также напомнила, что не рекомендуется употреблять шоколад людям с сахарным диабетом, гипертонией и подагрой .



