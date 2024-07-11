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Нутрициолог развеяла миф о вреде шоколада

Нутрициолог Коробейникова: в полезном шоколаде должно быть более 80% какао-бобов
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Шоколад не является врагом для здоровья, и ему есть место в здоровом рационе человека. Об этом нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова заявила в четверг, 11 июля.

«Важно подружиться с ним. Например, знать, что содержание какао-бобов и какао-порошка именно в горьком шоколаде должно быть более 80%, а в составе не должно быть сахара», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Специалист уточнила, что в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо совсем нет какао-бобов, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.

Нутрициолог рассказала, что шоколад полезен тем, что в нем есть множество антиоксидантов.

«Он помогает бороться с окислительным стрессом, со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же он богат клетчаткой. Не стоит забывать, что он дарит прекрасное настроение, увеличивает серотонин, который отвечает за ощущение счастья и поднятия либидо. Смело можем называть его антистресс-продуктом, как морепродукты, грецкие орехи и цитрусовые», — объяснила специалист.

По мнению Коробейниковой, шоколад стоит есть в качестве десерта в первой половине дня после основного приема пищи, чтобы сгладить уровень глюкозы в крови и инсулиновую реакцию на него.

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В этот же день врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала агентству городских новостей «Москва», что шоколад способен облегчать приступы панических атак, его можно есть при первых симптомах.

В свою очередь гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала об опасности дешевых конфет и шоколадок. Она призвала избегать шоколадных батончиков, которые насыщены карамелью и арахисом, сообщается на сайте kp.ru.

При этом профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева рассказала, что масло какао, которое входит в состав шоколада, содержит большое количество полезных веществ, незаменимых для здоровья человека.

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