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Эксперт рассказала о пользе масла какао

Профессор Рысева: такого состава, как у масла какао, нет ни в каких БАДах
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Масло какао, которое входит, например, в состав шоколада, содержит большое количество полезных веществ, незаменимых для здоровья человека. Об этом рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева в интервью «Газете.Ru» в четверг, 11 июля.

«Уникальные свойства маслу какао обеспечивают феролы, содержащиеся в продукте в четырех состояниях: альфа, бета, гамма, дельта. Такого состава нет ни в каких биологически активных добавках (БАД). В них содержатся только альфа-антиоксиданты, полученные химическим путем», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что такой обширный набор антиоксидантов, которые позволяют бороться с окислительными процессами в организме, содержится только в этом продукте. Кроме того, в масле какао есть олеиновая, пальмитиновая, стеариновая жировые кислоты, образующие уникальные триглицериды.

Эти вещества играют важную роль в выработке необходимой человеку энергии. В других маслах триглицериды также имеются, однако в масле какао их концентрация достигает 80%.

«Вы принесете пользу своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высокой долей содержания масла какао, 20–25%. В чистом виде масло какао можно купить в продуктовых и специализированных кондитерских магазинах. Оно долго хранится, не плавится при комнатной температуре, не прогоркает», — заключила Рысева.

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Ранее, 3 июля, врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о важности употребления достаточного количества воды и дала советы, как делать это правильно.

До этого, 13 июня, гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что квас может быть не только полезен, но и опасен для организма из-за нарушения технологий производства и большого количества добавляемого сахара. По словам врача, производственный квас официально считается безалкогольным, несмотря на наличие спирта в составе напитка. В таком случае при несоблюдении производственных стандартов квас может перебродить.

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