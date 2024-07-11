Эксперт рассказала о пользе масла какао
Масло какао, которое входит, например, в состав шоколада, содержит большое количество полезных веществ, незаменимых для здоровья человека. Об этом рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева в интервью «Газете.Ru» в четверг, 11 июля.
«Уникальные свойства маслу какао обеспечивают феролы, содержащиеся в продукте в четырех состояниях: альфа, бета, гамма, дельта. Такого состава нет ни в каких биологически активных добавках (БАД). В них содержатся только альфа-антиоксиданты, полученные химическим путем», — отметила специалист.
Она подчеркнула, что такой обширный набор антиоксидантов, которые позволяют бороться с окислительными процессами в организме, содержится только в этом продукте. Кроме того, в масле какао есть олеиновая, пальмитиновая, стеариновая жировые кислоты, образующие уникальные триглицериды.
Эти вещества играют важную роль в выработке необходимой человеку энергии. В других маслах триглицериды также имеются, однако в масле какао их концентрация достигает 80%.
«Вы принесете пользу своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высокой долей содержания масла какао, 20–25%. В чистом виде масло какао можно купить в продуктовых и специализированных кондитерских магазинах. Оно долго хранится, не плавится при комнатной температуре, не прогоркает», — заключила Рысева.
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