ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Еврокомиссия объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в размере €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Об этом заявила в пятницу, 26 июля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«ЕК поддерживает Украину. Сегодня мы переводим €1,5 млрд доходов от обездвиженных российских активов на оборону и восстановление Украины», — написала она на странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Фон дер Ляйен уточнила, что средства направят Киеву через Европейский фонд мира и украинский фонд для закупки оружия и восстановления страны.

Ранее, 22 июля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что первый транш из доходов от заблокированных в странах объединения активов РФ поступит Еврокомиссии в первую неделю августа. Его размер составит €1,4 млрд, эти средства предназначены для закупки снарядов и средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

Депозитарий Euroclear 19 июля сообщил, что в этом месяце перечислит в фонд ЕС для Киева около €1,5 млрд доходов с замороженных активов России, сообщается на сайте kp.ru. Кроме того, организация собирается выплатить Бельгии примерно €836 млн прибыли от активов РФ, полученной в первой половине 2024 года.

До этого, 24 июня, главы МИД стран Евросоюза утвердили перевод €1,4 млрд доходов от российских замороженных авуаров в Европейский фонд мира на военную помощь Украине. Боррель тогда отметил, что одно из государств объединения до сих пор блокирует передачу Киеву около €6 млрд из этого фонда. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что решение об использовании прибыли от активов РФ было принято без учета вето Будапешта.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.