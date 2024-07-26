Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу передачи взаймы или в аренду американского вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия для Украины на $500 млрд. Об этом 25 июля написал бывший американский госсекретарь Майк Помпео в колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Он отметил, что программа позволит занять Украине необходимое количество денежных средств для приобретения американского оружия.

Мирный план Трампа в отношении Украины, по мнению Помпео, поможет также «снять ограничения на виды оружия, которые Киев может получать и использовать», добавляет «Газета.ru».

Ранее, 20 июля, Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в эфире национального телемарафона сообщил, что Трамп может приехать в Киев для личной встречи с украинским лидером. Он отметил, что было зафиксировано «принципиальное согласие» на этот прием.

19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.