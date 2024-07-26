Адвокат Абрамова рассказал о желании бизнесмена сохранить брак с Алсу

В Савеловском районном суде Москвы 26 июля прошла беседа по делу бизнесмена Яна Абрамова и его супруги певицы Алсу о разделе имущества между ними.

Адвокат Абрамова Александр Дубровинский рассказал журналистам, что артистка на данный момент находится во Франции на отдыхе на Олимпийских играх, Абрамов же находится в Москве. Он подчеркнул, что Абрамов хочет сделать всё, чтобы брак с Алсу сохранился.

«Мой приоритет — это постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет (брака. — Ред.) нельзя вычеркнуть из жизни просто так. [Ян Абрамов] хочет во что бы то ни стало сделать всё возможное, чтобы супружеская жизнь продолжалась», — сказал он.

По словам адвоката, певице было сделано «королевское предложение». При этом Дубровинский добавил, что в процессе развода сейчас наступила пауза. В случае, если Алсу откажется от примирения, то сторона Абрамова будет продолжать бороться, чтобы сохранить семью. Он также заявил, что муж певицы не понимает причин, по которым с ним пытается развестись жена.

В конце мая стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. После этого в СМИ появились слухи на тему романа Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, которые сама Решетова опровергает. В частности, она подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая выступила с соответствующими утверждениями.