В Россию начали ввозить китайский Volkswagen Tiguan

На одном из российских классифайдов появилось объявление о продаже Volkswagen Tiguan третьего поколения, который был ввезен из Китая и от европейской модели отличается увеличенной колесной базой. Об этом 26 июля сообщает «Российская газета».

Колесная база Tiguan L Pro составляет 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Длина кузова — 4735 мм. Автомобиль предлагается в версии R-Line с особыми элементами экстерьера.

Кроссовер оснащен 220-сильным двухлитровым турбомотором в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода. Автомобиль оценили в 5,2 млн рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что на вторичном рынке автомобилей в России в экономклассе доминируют отечественные автомобили, в среднем классе наибольшей популярностью пользуются машины из Южной Кореи, а в сегменте премиум закрепились бренды из Германии.

Как стало известно накануне, около 59% опрошенных россиян признались, что не видят отличий между китайскими автомобильными брендами, и только 15% респондентов заявили, что разбираются в них.